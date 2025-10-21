きのう夕方、砺波市の用水路の中で倒れている男性が見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。砺波警察署によりますと、きのう午後6時半頃、砺波市祖泉の用水路の中で近くに住む無職、齊田仁郎さん（76）が倒れているのを親族が見つけ、救急車で病院へ運ばれましたが死亡が確認されました。齊田さんは用水路の中でうつぶせに倒れていて、右の額に擦り傷がありましたが、その他に大きなけがは無く、服装の乱れも無かっ