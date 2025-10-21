大阪府大東市で中国朝市を経営する女らが、技能実習生を違法に働かせたとして逮捕された事件で、新たに従業員６人が書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、不法就労の疑いで１０月２０日に書類送検されたのは、大東市の中国物産店「華龍食品」の従業員で中国籍の２０代〜３０代の男女６人です。捜査関係者によりますと、６人はオーバーステイしたり、在留資格で認められていないにもかかわらず違法に店