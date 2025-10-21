「物価高騰対策を最優先で」自民・維新の連立樹立の合意を受け、国民民主党・玉木代表が訴えました。（国民民主党玉木雄一郎代表）「自民党と維新の連立協議を見ていて心配だったものがあるんですね。数日前から突然、この連立の最大のテーマが、議員定数削減だと言われ始めたじゃないですか」２０日午後、神戸市内で演説した国民民主党の玉木雄一郎代表。自民党と日本維新の会が連立樹立で合意したことについて、２１日か