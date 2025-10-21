滋賀県の近江鉄道で２０日、１０月２８日から運行する新たな黄色い車両「ドクターガチャコン」がお披露目されました。近江鉄道で新たに運行するのは、２００形「ドクターガチャコン」です。走行時に出る音から付けられた、近江鉄道の愛称である「ガチャコン」にちなんで名前が付けられました。東京と埼玉を結ぶ西武鉄道で運行していた車両を近江鉄道が譲り受けて、改造。いままでは近江鉄道の社員が徒歩で線路を点検していま