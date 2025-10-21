■台風24号(フンシェン) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年10月21日9時45分発表気象庁 21日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    南シナ海中心位置    北緯18度10分 (18.2度)東経112度05分 (112.1度)進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)中心気圧    996 hPa中心付近の最大風速