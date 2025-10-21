ボーイズグループZEROBASEONEが愛と治癒の力でロングランヒットを続けている。【写真】ジャン・ハオ、大人の色気漂うスーツ姿去る1月、ZEROBASEONEは5thミニアルバム『BLUE PARADISE』の収録曲『Doctor！Doctor！』を先行公開リリースした。同曲は、リリースから9カ月が過ぎた今も愛され続けている。『Doctor！Doctor！』はリリース直後、韓国の主要音源サイトBugsの「リアルタイムチャート」1位をはじめ、Melon「ホット100」に入