俳優の梅沢富美男（74）が21日、自身のインスタグラムを更新。結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦ショットを披露した。「10月18日は結婚記念日でした」と書き出すと、バラの花束を手にした7歳下の妻で植物療法士の池田明子さんと自身の夫婦ショットをアップ。「奥さんに感謝を込めて。いつもありがとう。これからもよろしく」と記した。梅沢の投稿に、フォロワーからは「結婚記念日おめでとうございます応援しており