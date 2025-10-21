福島県大玉村は16日、都内で大玉村初のブランド米となる「あだたらの恵」を発表した。「あだたらの恵」は5つの厳しい基準をすべてクリアした米で、銘柄は「コシヒカリ」と「福、笑い」の2種類となる。非常に希少なため、現在はふるさと納税の返礼品でのみ入手可能で、一般流通に乗せる予定は今のところないという。同村は福島県有数の米どころで、北西部にある安達太良山(あだたらやま)の裾野に広がる扇状地が米作りに適している。