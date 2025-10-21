【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグでナ・リーグ連覇を果たしたドジャースは２０日、ドジャースタジアムでワールドシリーズ（ＷＳ）に向けた全体練習を行った。２５日（日本時間２６日）の第２戦での先発が予想される山本はブルペンで４７球を投げ込み、佐々木は救援陣とともにキャッチボールやダッシュで汗を流した。大谷はグラウンドでは練習をしなかった。球場内の電光掲示板には「ＷｏｒｌｄＳｅｒｉｅｓ２０２５」