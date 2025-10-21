富士フイルムが発売する「チェキ」の新製品＝21日午前、東京都渋谷区富士フイルムは21日、インスタントカメラ「チェキ」シリーズから、自撮り用の機能を搭載した「instaxminiLiPlay＋（インスタックスミニリプレイプラス）」を11月7日に発売すると発表した。背面にインカメラとモニターを搭載し、簡単に自撮りができる。インカメラには広角レンズを採用。モニターを確認しながら大人数で一緒に撮影できる。想定価格