任天堂は21日までに、家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ2」やスマートフォン向けアプリなどで、ネットワーク障害が発生したと発表した。米アマゾン・コムのクラウドサービスで発生した大規模障害の影響とみられる。