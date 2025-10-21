21日（火）から22日（水）は本州の南に秋雨前線が停滞し、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨の降りやすい天気となるでしょう。日本海側も雲が広がりやすく、所々でにわか雨がありそうです。北海道では標高の高い所で雪となる目安の寒気にすっぽり覆われるため、所々で雨や雪が降り、山沿いや内陸部ほど雪の降りやすい天気となるでしょう。また、北から寒気が本州付近まで南下してくる影響で、西日本や東日本でも最高気温が20℃