10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号14番・イリデッサの2025（牡）が9200万円で落札された。【ミックスセール2025】Kingman産駒に8200万円鈴木剛史氏が落札イリデッサの2025は、父イクイノックス、母イリデッサ、母父Ruler of The Worldという血統。生産牧場はノーザンファームで、母は愛G1勝ち馬。購買者は鈴木剛史氏。