10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号12番・カシェイの2025（牡）が8200万円で落札された。【ミックスセール2025】4億超え飛び出す！キタサンブラック産駒金子真人ホールディングス(株)が落札カシェイの2025は、父Kingman、母カシェイ、母父Aclaimという血統。生産牧場はノーザンファームで、母は英1000ギニー勝ち馬。購買者は金