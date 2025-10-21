元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が21日、レギュラーコメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。同日の首班指名で選出が確実となった自民党・高市早苗総裁による新内閣人事について言及した。一部報道で、高市新内閣の外務大臣には茂木敏充氏、防衛大臣には小泉進次郎氏の名前が挙がっている。玉川氏は「僕が注目しているのは、外務、防衛ですよね」と前置きした上で「やっぱり我々