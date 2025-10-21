10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号6番・インカーヴィルの2025（牡）が1億7000万円で落札された。【ミックスセール2025】スワーヴリチャード産駒8400万円が落札される阿部雅英氏が落札インカーヴィルの2025は、父イクイノックス、母インカーヴィル、母父Wootton Bassettという血統。生産牧場はノーザンファームで、母は仏G1勝