俳優渡辺謙（66）が21日、東京・ブルネロ クチネリ銀座店で、開店10周年記念となるリニューアルオープニングセレモニーに、小雪（48）と出席し、リボンカットを行った。ブルネロ クチネリは78年、イタリアのウンブリア州ペルージャ近郊にて創業。最高級の素材と卓越したクラフツマンシップにより、ジェントルラグジュアリーを体現するファッションブランド。この日は、66歳の誕生日。サプライズでケーキを用意されると「僕がこの日