10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号4番・ホロロジストの2025（牡）が8400万円で落札された。トップバッターはいきなりの2億円超え…ノーザンファームミックスセール2025が開幕！Till the end レーシングが落札ホロロジストの2025は、父スワーヴリチャード、母ホロロジスト、母父Gemologistという血統。生産牧場はノーザンファ