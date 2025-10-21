物価上昇が続いているなか、「40代になっても手取りが30万円に届かない……」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。一般的に手取りは給料額面の75～85％とされているため、30万円手元に残したければ、額面で35万3000～40万円にする必要があります。 それでは、どのように手取りを増やせばよいのでしょうか。本記事では、40代で手取り30万円もらえる人の割合や必要な額面、手取りを増やす方法を解説します。