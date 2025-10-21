今日21日の夜、オリオン座流星群の活動が極大となります。今回は月明りの影響がなく、条件は良いでしょう。1時間あたりの流星数は5個から10個程度とみられています。今夜は北海道の太平洋側や沖縄県の大東島地方、小笠原諸島では晴れますが、本州付近は星空観察にはあいにくの天気となるでしょう。数日間は見ごろとなりますので、晴れる日にチャレンジしてみると良さそうです。オリオン座流星群の活動が極大今日21日、オリオン座流