ドジャースは２０日（日本時間２１日）、本拠地のドジャースタジアム（ロサンゼルス）で全体練習を行った。山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）はキャッチボールなどで調整。大谷翔平投手（３１）は球場入りしたが、グラウンドには姿を見せず、室内で調整した模様だ。１７日（同１８日）まで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズは無傷４連勝で突破したドジャース。大谷は第４戦に先発して７回途中無失点と好投して試