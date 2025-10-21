あなたは読めますか？突然ですが、「碩学」という漢字読めますか？あまり日常では見かけませんが、非常に深い知識を持った人物を指す、尊敬の念が込められた言葉です。気になる正解は……「せきがく」でした！「碩学」の意味は、修めた学問が非常に幅広く、かつ深いこと、またはそのような大学者のことを指します。「碩」という漢字には「大きい」「優れている」「立派な」といった意味があり、「学」と組み合わせることで、単に知