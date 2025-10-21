歌手のクミコが２１日、自身の公式ブログを更新し、フジテレビの音楽番組「夜のヒットスタジオ」などを手がけ、１６日に虚血性心不全のため亡くなった音楽プロデューサーの疋田拓さん（享年８３）を悼んだ。疋田さんが死の直前まで携わったＢＳ朝日の音楽番組「人生、歌がある」（土・後７時）の収録を振り返り、「その日、異様な静けさに包まれたスタジオに疋田さんの姿はなかった。体調が悪いらしいとしか伝えられなかったが