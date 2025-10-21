詐欺や横領の疑いで、これまで2度逮捕・起訴されている元・占い師の女が、架空の投資話で知人夫婦から現金600万円をだまし取ったとして再逮捕されました。詐欺の疑いで21日、再逮捕されたのは、福岡県飯塚市の無職、春山こと田斉法子容疑者（51）です。警察によりますと、田斉容疑者は2018年12月、福岡市の50代の夫婦に架空の投資話を持ちかけ、自身が管理する口座に現金600万円を振り込ませ、だまし取った疑いです。当時、田斉容