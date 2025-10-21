あなたは読めますか？突然ですが、「爪先」という漢字読めますか？日常で使う言葉ですが、この表記だと少し迷ってしまうかもしれません。体の一部を表す言葉ですが、あなたは正しく読み、その意味を説明できるでしょうか？気になる正解は……「つまさき」でした！「爪先（つまさき）」の主な意味は「足の指の先」または「足の先の部分全体」を指します。漢字の通り、本来は「爪の先」という意味ですが、手の指先は「指先」と呼ぶの