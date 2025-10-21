10月15日、高知市のコンビニエンスストアでタバコ1カートンを盗んだとして、高知県警は20日、県内の男子中学生2人を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、県内の15歳と14歳の男子中学生です。警察によりますと、2人は共謀の上、15日午後11時10分頃、高知市内のコンビニエンスストアでレジカウンターの後ろにあるタバコ1カートンを盗んだ疑いが持たれています。1人が店員に話しかけている隙に