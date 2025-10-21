米国サッカー連盟は、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカとの共催で31年の女子W杯招致を目指すと発表した。4カ国の連盟の会長が20日に米国ニューヨークで記者会見を開いた。出場チームは現在32だが、31年W杯から16チーム増えて48チームに拡大される。4カ国での共催が実現すれば初めてとなる。米国は1999年と03年に女子W杯を開催。3度目の開催は前例がない。他の立候補はなく、26年4月にカナダのバンクーバーで行われる国際サ