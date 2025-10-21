アメリカのIT大手アマゾンは、クラウドサービスのAWS（＝アマゾン・ウェブ・サービス）の大規模なシステム障害が復旧したと発表しました。【映像】大手アマゾン システム障害の復旧を発表AWSをめぐっては、日本時間20日午後からシステム障害が発生し、世界的に影響が広がりました。アメリカメディアによりますと、銀行のアプリや暗号資産（仮想通貨）の取引所に加えて、フェイスブックなど複数のSNSにも影響が出たほか、デル