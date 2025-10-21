「今飲食店で会計したらお釣りの千円札がすごかった。OB会かな」【写真】３世代が勢ぞろいした1000円札comociaさん（@clay_and_play）のX（旧Twitter）の投稿が、２１万のいいねが付く話題となりました。この日、comociaさんが訪れたのは、東京都内にあるパスタチェーン店。ひとりでランチをして、レジで精算。五千円札を出しましたが、手渡されたお釣りの千円札に思わず二度見してしまったといいます。なんと、手渡された千円札す