2025年10月21日の『徹子の部屋』に市毛良枝さんが登場。13年間介護した母の思い出や、母から教えられた《生きる姿勢》について語ります。そこで、90代の母と行った海外旅行など、母との思い出とその葛藤を語った『婦人公論』2024年4月号の記事を再配信します。*****母の介護を13年近く続けた市毛良枝さん。市毛さんの母は、脳疾患と大腿骨骨折により歩けなくなることが懸念されていました。しかし、懸命なリハビリで医師も驚くほど