日本全国、1都1道2府43県。どこも個性的でそれぞれの魅力あふれる街ばかり。だからこそ気になる土地もある。知っているようで知らない土地の魅力、聞いてみたいと思いませんか？『実家が高知県なのですが、みなさんは「高知」と聞いて思い浮かぶことはありますか？』四国の南部にある豊かな森林と青い海の国「高知県」。県庁所在地は「高知市」で、全国で18番目に広い面積を有しているのだそう。観光地としても人気の高い「高知県