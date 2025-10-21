¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î16Æü¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ë¤ªÎéÉÊ¤ò¹ç·×8¾¦ÉÊÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡û¤ªÎéÉÊ¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤ªÎéÉÊ¤¬¤¹¤°¤ËÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç°ú´¹²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËËÌ³¤Æ»ÉÍÃæÄ®¤Èºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤¬»²²è¡£¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¥Ð¥Ë¥é(ËÌ³¤Æ»ÉÍÃæÄ®)¡×¤ä¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¡ÖÉ÷Ì£¤¬Ë­¤«¤Ê¥Á¡¼¥ºÃ­(ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô)¡×¡¢¿Íµ¤¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬ÎäÅàÌÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌ£