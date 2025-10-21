中学1年の女子生徒に性的な映像を送るよう要求したとして、大阪府富田林市の市立中学校の教諭の男が逮捕されました。面会要求の疑いで逮捕されたのは、大阪府富田林市の市立中学校教諭・田中直人容疑者（35）です。警察によりますと、田中容疑者は今年7月、神奈川県三浦市に住む中学1年の女子生徒（12）に、16歳未満と知りながら性的な映像を送るよう要求した疑いがもたれています。田中容疑者は今年春ごろ、女子生徒とトークアプ