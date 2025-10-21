タレントの鈴木奈々（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）との食事会ショットを披露した。「田村亮さんと番組のスタッフさんとみんなで仕事終わりに食事に行きましたー！」と書き出すと、飲食店での自身と田村の2ショットをアップ。「話が盛り上がってめっちゃ楽しかったです亮さんの私服がめっちゃオシャレでした！」と回顧すると、「亮さんとはYouTubeで投資の番組を一緒