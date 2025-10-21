21日午前11時8分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は渡島地方東部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の鹿部町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道鹿部町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新