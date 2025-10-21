【ワシントン＝淵上隆悠】米国のルビオ国務長官とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は２０日、電話会談を行った。トランプ米大統領とプーチン露大統領による１６日の電話会談での合意を受け、両外相は米露首脳による対面会談に向けた調整を行ったとみられる。米側によると、ルビオ氏は会談で「ロシアとウクライナの戦争の永続的な解決」のため、米露間の協力の重要性を強調した。露側は「建設的な議論が行われた」と発表した。