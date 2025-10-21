俳優の渡辺謙さん、小雪さんが「ブルネロ クチネリ銀座店」のリニューアルオープニングセレモニーに登場しました。 【写真を見る】【 渡辺謙 】誕生日サプライズに照れ笑い「みんなと笑顔で1年過ごせたら」抱負語る渡辺さんは、同ブランドについて“普段からお世話になってますし、多岐にわたる時間に着用することができる”と、評価。親交があるというブルネロ・クチネリ氏については“彼が持ってるフィロソフィーみた