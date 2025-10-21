伊豆諸島では、21日夕方から夜遅くにかけて、線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害に厳重な警戒が必要です。日本の南には秋雨前線が停滞していて、活動が活発になっています。伊豆諸島南部では猛烈な雨が降り、21日夕方から夜遅くにかけては線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。22日朝までの予想雨量は200ミリとなっていて、線状降水帯が発生した場合は、局地的に雨量がさらに増えるお