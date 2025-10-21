¥ê¥Ê¡¦¥µ¥ï¥ä¥Þ¤¬¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù½Ð±é¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤¬¡ÖNobodys Son¡×¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ê¤ÏInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¶õ¼êÆ»¾ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤ËÊ¸²½Åª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÉÔÂ­¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾ö¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÌäÂê¤Î¡Ö¾ö¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤­¡£¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼