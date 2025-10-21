事件があった現場高松市亀井町20日 20日夕方、高松市の国道でパトカーに追跡された車が車2台と衝突して逃げた事件で、19歳の男が無免許運転の疑いで逮捕されました。 無免許運転の疑いで逮捕されたのは、香川県綾歌郡のアルバイトの男（19）です。 警察によりますと、男は20日午後4時半ごろ、高松市亀井町の国道11号で運転免許を取得せずに車を運転した疑いです。 当時、警察が車高の低い車に停止を求めま