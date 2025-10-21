健康意識の高い人にとって、もはや「腸活」は常識の一つといえるだろう。ところが、いくら腸に優しいとされる食物を取っても体調が良くならないどころか、むしろ不健康に……。そんな悩みを抱えているとしたら、それは「知られざる腸の病」のせいかもしれない。【松田美智子/作家】＊＊＊【写真を見る】控えた方がいい「高FODMAP食品」とは？体によかれと思って摂取していた食物が、逆に体調を崩す要因となっていることがあ