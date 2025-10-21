給食で人気のメニューを作ってみませんか？ 子どもが喜ぶ給食のメニューには調理のヒントがいっぱい。今回は、給食で人気の「チキンチキンごぼう」をご紹介します。作って出したら、お子さんも大喜びしてくれるかも。 まずシンプルテイストをチェック給食同様の味付けに！揚げずにさっぱり＆ヘルシーに旬のごぼうで人気レシピにトライ！ スーパーに一年じゅう並んでいるごぼうですが、じつは今が旬。今回は、おいしいごぼうを使