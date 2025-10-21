日本サッカー協会は２１日、国際親善試合・イタリア女子代表戦（日本時間２６日）、ノルウェー女子代表戦（同３０日）に、ＤＦ北川ひかる（２８）＝エバートン＝がけがで不参加になることを発表した。追加招集には初招集のＤＦ白垣うの（２０）＝Ｃ大阪ヤンマー＝が選ばれた。白垣は昨年のＵ―２０女子Ｗ杯で全７試合に出場し、準優勝に貢献していた。イタリア戦はイタリア・コモ、ノルウェー戦はスペイン・ラリネアで開催され