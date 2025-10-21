揚げずに作れるスコッチエッグ ひき肉で作ったタネで茹で卵を包んで揚げる「スコッチエッグ」。大人も子どもも大好きな人気のあるおかずです。今回は、このスコッチエッグを揚げずに作れる簡単レシピをご紹介します。「揚げない」というだけで、作るハードルがグンと下がり、作ってみようという気持ちになりますよね！ 黄身がとろっ◎おすすめレシピ ハンバーグのようにフライパンで焼いたり、ソースで煮込んだりと、揚げなくて