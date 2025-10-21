東京時間10:29現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝21552.00（+787.00+3.79%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4373.60（+14.20+0.33%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が大きく上昇。東京金もしっかり。