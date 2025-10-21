ダマテンでこの美しさ、手役マニアにはたまらない！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月20日の第1試合でセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が、東3局に満貫の出アガリ。きれいに決まった様子にファンが盛り上がった。【映像】手役マニアが泣いて喜ぶ門前での混一色・一気通貫の合わせ技東3局、竹内の配牌には面子が1つもなくバラバラ。第1ツモで4筒を引き、ピンズが5枚と最も多いくらいで、なかなか方向性を見出だせ