トップアイドルならではの視点か。元モーニング娘。の田中れいなが10月17日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。スタジオのモニター映りについて言及した。【映像】田中れいな、モニター映りに不満顔番組冒頭、田中は「はい。スカーフ巻いてます。田中れいなでーす！」と元気に挨拶。MCの安田大サーカス・クロちゃんが「ちょっとヒーロー的な感じで？」と聞くと、「違う」と即答し、「流行ってる