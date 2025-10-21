「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が21日までにブログを更新。日本維新の会が自民党との連立条件として掲げる政策について私見を述べた。維新は自民との連立条件として「議員定数の削減」を筆頭に「企業団体献金の廃止」「副首都構想」「社会保険料引き下げ」「食品減税2年間ゼロ」を掲げている。当初、条件として強く打ち出していた「企業団体献金の廃止」から「議員定数の削減」を筆頭に“すり替え