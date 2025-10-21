2025年10月発売のカシオ腕時計から、BABY-Gとカシオコレクションの新製品を実機写真とともに紹介する。BABY-Gからは、シックなカラーの電波ソーラーとブランドキャラクターを象徴するポップなモデル、カシオコレクションはキッズやティーンにもピッタリのアナログウォッチに注目した。シックなカラーで使いやすい「BGA-1100DC」シリーズBABY-Gから、使いやすいダークカラーの電波ソーラーモデル「BGA-1100DC」シリーズが登場。ブラ