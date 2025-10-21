「イオンモール福岡」が、開業21周年を迎え、2025年10月24日(金)より順次リニューアルオープンします。話題の専門店や飲食店など新規28店舗を含む69店舗が刷新されます。子どもが喜ぶスライダーやトランポリンなど無料で遊べる屋外の遊び場「LUCLE PARK」や、フードコートの客席増設などにより、家族で楽しめるハピネスな空間へと生まれ変わります。この記事では「イオンモール福岡」のリニューアル情報を詳しくご紹介します。「イ